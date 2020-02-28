Коронавирус, карнавалы и Джулиан Ассанж: эти темы оказались самыми популярными в рубрике «Без комментариев» в последнюю неделю февраля.

Карнавал в Рио

В Бразилии состоялся традиционный карнавал. Праздник не стали отменять, несмотря на распространение коронавируса. В торжествах приняли участие более 7 миллионов человек, а главные мероприятия проходили в Рио-де-Жанейро, где были организованы соревнования школ самбы.

Акции в защиту Ассанжа

В Лондоне стартовали судебные слушания по вопросу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Разбирательство проходит на фоне акций в защиту австралийца, которого американские власти хотят привлечь к ответственности по статьям о шпионаже за публикацию секретных материалов. Сторонники Ассанжа называют это ударом по свободе слова и журналистике.

Южнокорейская дезинфекция

Власти Южной Кореи начали дезинфекцию общественных мест, чтобы помешать распространению коронавируса. В стране к этому моменту были зарегистрированы около 1000 случаев заражения.

Протесты на Лесбосе

Беспорядками обернулось начало строительство нового лагеря для беженцев на греческом острове Лесбос. Власти несколько недель вели переговоры с противниками размещения центра, после чего неожиданно для местных жителей доставили на место проведения работ строительную технику. Операция проходила под прикрытием значительных сил полиции, которая разгоняла протестующих с использованием слезоточивого газа.

КНДР против коронавируса

В Пхеньяне в рамках борьбы с распространением коронавируса введены ограничения на передвижение иностранных делегаций. Дипломатам запрещено покидать резиденции. Всех , кто приезжает из-за границы, помещают на 30-дневный карантин. В городах организована регулярная дезинфекция транспорта и общественных мест, а врачи обязаны обходить квартиры и проверять состояние здоровья жителей.

Снова на ходу

В Ленинградской области реставрируют 30 танков Т-34, которые были возвращены в рамках межправительственного соглашения из Лаоса. О том, что легендарная машина Великой отечественной войны ещё состоит на вооружении азиатской страны, российское министерство обороны официально уведомили в прошлом году во время визита главы ведомства Сергея Шойгу во Вьентьян. Тогда же было заключено соглашение об отправке танков в Россию.