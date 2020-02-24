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Коронавирус: жители Генуи опустошили супермаркеты

Из-за боязни распространения коронавируса жители Генуи опустошили супермаркеты. В понедельник покупатели смели с полок макароны, консервы, воду в бутылках, туалетную бумагу и дезинфицирующие средства для рук. В магазинах выстроились длинные очереди. Местный пенсионер рассказал журналистам, что не видел такой паники даже во время Второй мировой войны.

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