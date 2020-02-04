Мирные жители бегут из Идлиба

На фоне обострения вооружённого противостояния в Идлибе тысячи сирийцев бегут к турецкой границе. По данным ООН, с 1 декабря свои дома покинули более 520 тыс. человек, в основном женщины и дети. В Вашингтоне заявляют, что с только за последние десять дней в результате авиаударов и наземных операций в провинции погибли по меньшей мере 83 мирных жителя, в том числе 33 ребенка. Десятки ранены. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, за это время правительственным войскам удалось занять более 60 населенных пунктов. Их главная цель взять под контроль дорогу, связывающую Дамаск с Алеппо.
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