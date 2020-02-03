Риека открывает европейский "Порт разнообразия"

Риека с размахом отмечает присуждение городу звания культурной столицы Евросоюза 2020 года. Официальный слоган, под которым в течение следующих 12 месяцев здесь пройдут сотни мероприятий, - "Порт разнообразия". Около 220 организаций из 40 стран намерены поучаствовать в программе. Хорватский город знаменит, прежде всего, своим географическим положением: он находится примерно в 1,5 часах езды от Загреба и итальянского Триеста, в двух часах - от столицы Словении. Сегодня здесь проживают чуть менее 130 тысяч человек.

Кроме Риеки, высокого титула удостоился и ирландский город Голуэй.