Европейцы подменяют полицию на улицах и в сети

Они общаются через социальные сети, организуют группы для контроля за безопасностью соседних районов и отслеживают преступников в интернете. Кто эти бдительные граждане, которые выполняют работу полиции?

... За своим компьютером Патрик и Кливленд, жители пригорода Лондона, ведут наблюдение. В фокусе их внимания - поток сообщений от детей и подростков в возрасте 10-19 лет. Молодые люди представляют "Ассоциацию по обеспечению безопасности детей". "Восемь дней назад мы создали вот так интернет-приманку и начали просматривать социальные сети через фиктивный профиль, - рассказывает Патрик Фиппс. - Мы выдаем себя за 12-летнюю девочку. Мы вышли в сеть, с нами быстро связались, начался разговор, который очень скоро перешел в сексуальную плоскость".

Как и тысячи других британских граждан, наши собеседники - добровольные охотники за педофилами. Патрик рассказывает: "Мы указали в переписке возраст "девочки", этот парень, наш собеседник, написал, что ему все равно. Он оставил свой номер телефона для контакта в WhatsApp и очень скоро вышел на связь, чтобы завести разговор о сексе. Потом он напрямую предложил заняться сексом, прислал шокирующие фотографии - полностью голый мужчина, отдельные снимки интимных частей тела".

Подобные добровольные патрули - на улицах или в интернете - активно набирают силу на севере Европы, практика, пришедшая сюда из США. Самопровозглашенные полицейские, как они сами себя называют, объединяют усилия в Скандинавии, Голландии, Германии и Англии - всего их около 3 миллионов человек. Обычно волонтеры работают в группах, выходят на дежурства пару раз в неделю

Наблюдатели отмечают, что их усилия действительно приводят к поимке злоумышленников, одновременно ставя вопрос о презумпции невиновности.

На улицах Гааги мужчины и женщины в зеленых жилетах - не редкость. Обычные граждане, они патрулируют улицы в свое свободное время. Ян, активист, рассказывает: "Мусорные баки, граффити, вот чем мы занимаемся. А вечером, когда темнеет, мы проверяем, хорошо ли освещены улицы".

С помощью мобильного приложения, специально созданного для групп бдительности, волонтеры могут оповещать муниципалитет в режиме реального времени обо всех проблемах

Ян комментирует: "В этом районе было много молодых людей, которые болтались на улицах, это и создавало проблемы. Мы стали появляться здесь чаще, теперь в районе спокойно".

Бдительные граждане, как показывает практика, порой оказывается на месте раньше полиции. Например, в Гааге они регулярно проверяют детские площадки. "Иногда там собираются люди, чтобы покурить, иногда там употребляют наркотики. А ведь это - детская площадка, поэтому мы просим людей уйти. Если они не хотят, вызываем полицию".

В Нидерландах показатели преступности неуклонно снижаются с 2012 года. Одновременно в стране образуется все больше волонтерских движений и сообществ бдительных граждан. Социолог Шанна Мельбаум не видит прямой связи между двумя явлениями: "Было бы логично, если бы общественные патрули действовали в небезопасных районах, верно? Но очень часто это не так.

Люди чувствуют необходимость в большей защищенности при том, что речь идет о достаточно надежных кварталах. Наше исследование показало, что патрули не имеют реального влияния на уровень преступности в тех или иных частях города".

Голландия, как и другие страны, приветствует появление общественных патрулей, однако пока, считают специалисты, их статус не определен, а полномочия не прописаны.

Геррит Ван Де Камп из полицейского союза ACP уточняет: ''Иногда случаются стычки, вспышки насилия, то есть вещи незаконные. Бдительные граждане пытаются такие эпизод предупреждать. Им очень нужны четко установленные правовые рамки, определяющие, что можно сделать, а что нет, потому что без инструкций очень легко отклониться от курса и даже самому попасть под подозрение".

В Германии близкая к неонацистам партия NDP вызвала общественные дебаты после выхода неоднозначного видео об угрозах на улицах города Амберг. Сторонники партии, патрулирующие город, утверждают, что главная угроза исходит от мигрантов. Они приглашают всех желающих пополнить ряды бдительных граждан.

Марк Шуленбург, криминалист, отмечает : "Подобные общественные объединения могут дойти до дискриминации, стигматизации, идей этнического превосходства. В основном в фокусе внимания патруля - чернокожие, мужчины с длинной бородой, женщины в бурках. Все, что выходит за пределы установленной в головах патрулирующих нормы, вызывает у них подозрение".

Абсолютно бесплатные патрули стали важным элементом в системе общественного порядка многих европейских стран, где расходы на безопасность недостаточны. Одно государство предоставило бдительным гражданам еще больше полномочий: в Англии они могут не только следить за порядком, но и проводить собственные расследования.

Патрик и Кливленд продолжают охоту. "Мы знаем имя предполагаемого педофила, знаем год рождения. Знаем, кто его жена, чем он занимается. Все элементы, видите, его телефон, адрес. Сейчас поедем к нему домой. Он должен уже вернуться с работы. Конечно, мужчина не в курсе, что мы рядом".

Патрик и Кливленд не являются сотрудниками правоохранительных органов, однако собираются задержать предполагаемого педофила. Позже выяснится, что домой тот не вернется...

Впереди - 8 дней преследования, в итоге Патрик и Кливленд смогли задержать того, кого заманили в интернет-ловушку. Мужчина, захваченный врасплох на улице, отрицает нездоровый интерес к детям. Патрик с другом цитируют его собственные сообщения, ведут прямую трансляцию в фейсубке (специалисты отмечают, что разглашение имени предполагаемого преступника противоречит принципу презумпции невиновности).

Юридически действия двух друзей оправданы благодаря опции "Гражданский арест", она позволяет всем жителям Англии задерживать людей, совершивших преступления или намеревающихся это сделать. Патрик вызывает полицию. "Нам понадобилось 8 дней, чтобы поймать этого парня. У полиции на это ушли бы недели", - отмечает он. И добавляет: "Моя задача - заставить его бояться всю оставшуюся жизнь".

Патрик Фиппс передал властям более 600 предполагаемых сексуальных преступников. А что думают по этому поводу сами полицейские? Дэн Вайзович, представляющий правоохранительные органы Кембриджа, реагирует неожиданно: "Эти группы охотников за педофилами скорее создают нам проблемы, чем помогают их решить. Иногда они идут на незаконные шаги - избивают людей, скрывают улики, занимаются вымогательством".