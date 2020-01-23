Разлучённые семьи, воссоединяйтесь!

"Добро пожаловать мигрантам и беженцам!" - с таким плакатом активисты, ведущие борьбу за воссоединение разлученных семей, собрались в среду в аэропорту Лос-Анджелеса. Девять родителей, высланных администрацией Дональда Трампа, вернулись в США, чтобы обнять наконец своих детей. Они не видели их полтора года. Эта группа прибыла в Калифорнию из Гватемалы по распоряжению федерального судьи, установившего, что правительство США незаконно препятствовало им в поиске убежища. В аэропорту своих пап с нетерпением ждали 9-летний Дэвид Ксол Байрон и 7-летняя Элисон Арредондо. Как пояснила Кончита Круз, исполнительный директор Ассоциации по защите прав просителей убежища, это воссоединение девяти семей стало напоминанием американскому общественному мнению о долгосрочных последствиях политики разделения семей, введенной Трампом. По ее словам, сотни, а то и тысячи, родителей и детей все еще живут порознь после вступления в силу политики "нулевой терпимости" к нелегалам, пересекающим границы США. Согласно статистике ассоциации, более 4000 детей были разлучены с родителями с весны 2018 года. В соответствии с политикой "нулевой терпимости", агенты Погранично-таможенной службы обвиняли родителей в незаконном пересечении американо-мексиканской границы и высылали, а детей, в том числе младенцев, помещали в государственные приюты на американской территории.