Около 100 человек пострадали в результате столкновений между полицией и демонстрантами в Бейруте на минувших выходных.
Возле парламента страны проходила очередная антиправительственная акция, которая очень быстро вышла из-под контроля. Силы правопорядка применили водяные пушки, слезоточивый газ и резиновые пули для разгона активистов, которые пытались пробиться через полицейские кордоны к парламентскому дворцу.
В последние месяцы в Ливане не стихают протестные настроения. С начала нового года лидеры движения призвали своих сторонников усилить давление на власти. 18 января в Бейруте произошли столкновения, в результате которых также пострадало множество людей.
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