Более 125 тысяч человек стали участниками крещенских купаний в Москве, сообщили в пресс-службе города. Всего праздничные мероприятия в столице посетили свыше 200 тысяч человек; они прошли в 460 храмах и церквях столицы. Наибольшее количество людей пришло на Святое озеро, на пруды в Сокольниках и Южном Бутово, а также на Останкинский пруд.

В Санкт-Петербурге в Крещение был побит рекорд теплой погоды: столбик термометра поднялся выше 4 градусов по Цельсию. Как сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, это самое

теплое Крещение за всю историю наблюдений за погодой во второй столице. По всей стране в крещенских купаниях приняли участие более 2 миллионов человек. Как сообщили в МВД, нарушений общественного порядка не зафиксировано. Безопасность во время богослужений в храмах и монастырях, а также в местах массового купания обеспечивали свыше 40 тысяч сотрудников полиции. Также были задействованы военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, добровольных народных дружин и общественных формирований.