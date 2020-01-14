Перуанские чиновники в понедельник собрали тонны мусора на популярном пляже Лимы в рамках экологической кампании, охватывающей три десятка пляжей в Тихом океане, Амазонке и озере Титикака.
Точное количество собранного мусора пока не указано, но работа еще не закончена.
Члены Военно-Морского Флота, муниципальные чиновники, полиция и рыбаки собирали мусор на пляже Агуа Дульсе, самом популярном пляже Лимы, куда по выходным приезжают отдохнуть тысячи людей.
Это уже вторая национальная кампания по уборке мусора с тех пор, как в декабре властями был ей дан старт.
В Перу отсутствует скоординированная централизованная система национальных очистных работ, обязанности в этой сфере распределены между 4385 муниципалитетами страны. У большинства из них не хватает средств и инфраструктура сбора и переработки отходов находится на низком уровне.
Согласно последним официальным данным, Перу ежедневно производит 23 000 тонн мусора.
Неопределенное количество отходов попадает на пляжи тихоокеанского побережья, в реки и озера, включая реку Амазонку и озеро Титикака, ответственность за которые делят между собой Перу и Боливия.
Анализ, проведенный в 2015 году Международной организацией по очистке прибрежных районов на пляжах Перу, показал, что на долю пластмассовых отходов приходится почти половина всего количества мусора, за пластиком следуют древесина и стекло.
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