Госдеп США: претензии к Ирану

Идёт дело к войне между Соединёнными Штатами и Ираном, или они отступили от опасной черты? Такие темы Euronews обсуждает с официальным представителем Госдепартамента США. Ванесса Акер побывала в нашей брюссельской студии. Вопросы ей задавал Андрей Бекетов.

Euronews: Какие планы у Америки на Ближнем Востоке? Оставаться там или уходить?

Акер: Как раз вчера у Президента Трампа был разговор с Генеральным секретарём НАТО Столтенбергом. Они обсудили будущую роль НАТО на Ближнем Востоке и согласились с тем, что НАТО может увеличить свое присутствие, усилить свою роль. Есть такое ощущение, что ситуация несколько успокоилась, стала чуть более мирной, и есть возможность для урегулирования. Но как сказал Президент США, это также зависит от Ирана. Иран уже давно является элементом дестабилизации в регионе.

Euronews: И всё-таки, нынешнюю напряженность спровоцировали Соединённые Штаты своим убийством иранского генерала. Как вы относитесь к предположениям, что тем самым Президент Трамп пытается отвлечь внимание от собственного импичмента по поводу давления на Украину?

Акер: Я бы сказала, что это не связано. Вот эта ситуация на Ближнем Востоке развивается уже давно. Это не началось неделю назад. С тех пор, как в 2015 году была заключена иранская сделка, Иран получил очень большие финансовые средства, и вместо того, чтобы использовать эти деньги на благо народа, решил увеличить свой военный бюджет.

Euronews: Вы только что упомянули ядерную сделку с Ираном. Евросоюз подтвердил свою приверженность этому соглашению, а Соединённые Штаты вышли из него. В нынешней обстановке не станет ли проще Ирану построить собственную атомную бомбу?

Акер: Как сказал Трамп, пока он является Президентом США, он не позволит Ирану достигнуть и получить ядерное оружие. Он сказал, что нужно заключить новую сделку, в которой будёт учтён весь спектр угроз со стороны Ирана.

Euronews: Ваш начальник Майк Помпео. Какие сейчас у главы Госдепарламента планы? Готовится ли какое-то дипломатическое наступление в направлении Европы?

Акер: Он должден был приехать на прошлой неделе в Украину, в Центральную Азию, Кипр и Белоруссию. Эту поездку пришлось отменить. Но по-моему, он снова собирается. Идут переговоры о том, когда ему можно ещё раз приехать в Европу.