В Алма-Ате рухнул пассажирский самолет

По меньшей мере 12 человек, по уточненным данным, погибли при крушении самолета Fokker-100 в Алма-Ате. Десятки пострадали. Всего на борту было 95 человек.

Самолет направлялся из Алма-Аты в Нур-Султан, но при взлете лайнер потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался с двухэтажным строением.

На месте трагедии работает почти 1000 человек.

Деятельность авиакомпании была приостановлена до выяснения обстоятельств трагедии. Кроме того, министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщило, что приостановило использование самолетов Fokker-100.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших при крушении самолета Bek Air и пообещал, что все виновные понесут строгое наказание.

Компания Bek Air основана в 1999 году. Она занимает второе место в стране по объему внутренних авиаперевозок. Как сообщает агентство "РИА-Новости", парк авиакомпании состоит из 10 самолетов Fokker-100.