В Алма-Ате рухнул пассажирский самолет

Докладываем, что от оператора диспетчерской службы аэропорта г.Алматы поступила информация о том, что воздушное судно авиакомпании «Бек Эйр» сообщением «Алматы - Нур-Султан» пропал с радара после взлёта. Количество пассажиров - 100. Количество экипажа - 5. Тип BC: «Фоккер-100». В настоящее время поступила информация от дежурного ЛОП в аэропорту г.Алматы о том, что в районе посёлка «Кызыл ту» разбился самолёт. На место происшествия выехала СОГ ЛОП в аэропорту г. Алматы и Авиационный транспортный прокурор Г.Алматы. О дальнейших результатах места происшествия сообщим дополнительно.