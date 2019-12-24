Ты не один: праздники подчеркивают масштаб проблемы одиночества в Европе

В 2013 году социальные работники случайно обнаружили тело 74-летней жительницы Роттердама, которая умерла в своей квартире 10 лет назад. "Никому не было до этого дела, - рассказал Euronews пресс-секретарь министерства здравоохранения Нидерландов Аксель Диз. - Огромным шоком стало то, что в большом городе кто-то может исчезнуть уже 10 лет назад и никто даже не спохватится".

Этот вопиющий случай побудил роттердамские власти разработать специальный план по борьбе с одиночеством - первый в Европе. Теперь он принят по всей стране. Серьезно к проблеме стали относится и в других странах региона. В 2018 году тогдашний премьер Великобритании Тереза Мэй даже назначила первого министра по вопросам одиночества.

Каковы масштабы одиночества в Европе?

По определению Еврокомиссии, которая провела исследование проблемы в странах блока, "одиночество - это неприятное чувство, вызванное малочисленностью и/или низким качеством социальных связей".

Одна из проблем, с которой сталкиваются эксперты при выявлении масштаба феномена, - это скудность сравнительных данных. Во-первых, одиночество - субъективное ощущение, на которое может сильно повлиять возраст или культурные особенности страны проживания. К тому же первые исследования были проведены сравнительно недавно, поэтому сложно проанализировать развитие.

По информации Европейской комиссии, одиночество затрагивает 7% взрослого населения Европы. Авторы исследования утверждают, что жители на востоке и юге континента чаще испытывают одиночество, чем жители запада и севера. Особенно остро проблема стоит в Италии, Нидерландах и Франции.

В ходе опроса, проведенного в 2015 году, в этих странах выявилось наибольшее число жителей, которым не у кого попросить о помощи или не с кем обсудить личные вопросы.

Одиночество - проблема молодых

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Считается, что проблема одиночества усугубляется в старшей возрастной группе. По мнению специалистов Age UK, старшая возрастная группа находится в зоне риска во многом из-за выхода на пенсию и прекращения работы. Другой причиной является потеря связи с детьми.

В Великобритании одиночество испытывают 1,4 млн человек старше 50 лет, но статистические данные показывают, что другие возрастные группы более подвержены этому чувству. Так, исследование, проведенное в Германии, показало, что наиболее серьезно эта проблема выражена у молодых мужчин. В стране также растет число молодых женщин, жалующихся на одиночество.

Многие инициативы предназначены для пожилых людей. В нашей голове есть предубеждение, что если ты старый, то ты хрупкий и одинокий. Джудит Меркис основатель Loneliness in Europe

"Многие инициативы, как правило, предназначены для пожилых людей, - сказала основатель организации по борьбе с одиночеством Loneliness in Europe Джудит Меркис. - В нашей голове есть предубеждение, что если ты старый, то ты хрупкий и одинокий. Почему мы считаем, что наша старость будет сильно отличаться от остальных периодов жизни?"

Распространение одиночества среди молодых подтверждают и российские данные. Исследование Росстата за 2018 год показывает, что 27% россиян испытывают это чувство. При этом "чувство одиночества более остро проявляется в младших возрастных группах респондентов и у тех, кто не состоит в браке".

Что вызывает одиночество?

Ученые говорят, что в группе риска находятся люди со слабым здоровьем и небольшим достатком. Так, авторы российского исследования утверждают, что чувство одиночества в группе респондентов, имеющих низкие доходы, в полтора-два раза превышает аналогичные показатели у высокодоходных респондентов.

Разрыв между теми, кто работает и зарабатывает, и теми, у кого нет финансовых средств, увеличивается. Вместе с ним растет чувство одиночества. Джудит Меркис основатель Loneliness in Europe

Тем временем Меркис считает, что главные причины - характер и присущая человеку способность к общению. "Социально объединяющие институты вроде церкви или школы отошли в прошлое, на их место пришла установка на производительность труда, - сказала она. - Разрыв между теми, кто работает и зарабатывает, и теми, у кого нет финансовых средств, увеличивается. Вместе с ним растет чувство одиночества".

Директор британской "Кампании по борьбе с одиночеством" (Campaign to End Loneliness) Робин Хьюингс говорит, что человек больше всего рискует остаться один во время главных жизненных этапов. "Если вы переезжаете ради новой работы или получения образования, ваша жизнь может сильно измениться. Особенно это касается молодых людей, поскольку они чаще других меняют место жительства и теряют связь с прежним окружением", - считает он.

Еще одним фактором одиночества может стать рождение ребенка, которое часто приводит к социальной изоляции родителей. Интернет и социальные сети стали палкой о двух концах. "В Facebook и Instagram люди стараются показать свою жизнь с лучшей стороны. Попытка сравнения себя с другими может вызвать острое чувство одиночества", - сказал Хьюингс, добавив, что, с другой стороны, современные технологии как раз помогают поддерживать отношения или заводить новые.

Как можно решить проблему одиночества?

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Новогодние праздники - наиболее опасная пора для людей, находящихся в зоне риска, но эксперты подчеркивают, что это не сезонная проблема. "Мы особенно беспокоимся о том, что останемся одни в Рождество, - сказал Хьюингс. - Но по нашим данным, люди сложнее переживают период летних каникул, когда все разъезжаются, кто куда".

Меркис считает, что необходимо побуждать людей работать над своими социальными связями и быть чувствительнее к окружающим, а также учить молодых людей общаться. "Мы настаиваем на том, чтобы молодежь занималась математикой и иностранными языками, но совершенно не учим их общаться", - сказала она.

По ее мнению, особую опасность представляют интернет-услуги, вроде доставки еды или онлайн-магазинов, из-за которых у человека исчезает необходимость выйти из дома и контактировать с другими людьми.

"Начните с образования, продумайте строительство нашего общества, наших городов таким образом, чтобы у нас в будущем сохранилась необходимость контакта, - подчеркнула Меркис. - Потому что если мы все будем жить в квартирах, работать на удаленке, может быть, единственный, кого мы увидим - это доставщик Amazon".