Сотрудники американской компании получили премии в $50 тысяч

Сотрудники агентства недвижимости St. John Properties из американского города Балтимор не представляли, что их ждет, когда в начале новогодней вечеринки им раздали красные конверты...

Во время праздника владелец компании объявил, что выделил на премии сотрудникам 10 миллионов долларов. В среднем 200 человек получили по 50 тысяч долларов, размер премии зависел от количества лет, проработанных в компании.

St. John Properties surprises employees with $10 million holiday bonus WATCH | During the company's annual holiday party in Baltimore, St. John Properties founder and chairman Edward St. John shocked his employees with a $10 million bonus. STORY: https://foxbaltimore.com/news/local/st-john-properties-surprises-employees-with-10-million-bonus Publiée par WBFF FOX 45 sur Lundi 9 décembre 2019

"Когда я открыла конверт, я не могла поверить своим глазам, - сказала одна из сотрудниц. - Я не могу подобрать слов, чтобы описать, что чувствую. Это невероятно. Я потрясена. Это судьбоносное событие".

Как рассказал владелец компании, он решил сделать такой щедрый подарок за то, что компании удалось построить около 2 миллионов квадратных метров офисных, торговых и складских площадей в восьми штатах.

"Мы очень гордимся нашими сотрудниками. Они основа, они - ключ к успеху нашей компании. И мы хотели сделать что-то масштабное, чтобы отблагодарить их. Я думаю, мы добились поставленной цели", - сказал Лоуренс Мэйкранц.

Меньше всего – 100 долларов – получил человек, который только недавно устроился в компанию и еще даже не начал работать. Размер самой большой премии – 270 тысяч.

Кроме того, вместе с бонусом и зарплатой работники получили традиционную годовую премию в размере целого оклада, который они обычно получают в конце года.