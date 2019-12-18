Опасно жаркая Австралия

В Австралии не прекращаются лесные пожары. За последние месяцы здесь произошли сотни возгораний. Пожары зафиксированы в Новом Южном Уэльсе, а крупный пожар севернее Сиднея охватил свыше 400 тыс. га территории.

В среду местные метеорологи зафиксировали самый жаркий день за всю историю метео-наблюдений на континенте. Средняя температура поднялась до отметки в 40,9 градуса по Цельсию. Власти опасаются возникновения новых очагов возгорания. Даже привыкшие к жаре в это время года австралийцы пытаются находиться поближе к воде.

В Сиднее 12 ноября был объявлен "высокий" уровень пожароопасности. Власти страны закрыли около 500 школ, а больше 400 тысяч человек предупредили о возможной эвакуации.

Последний раз столь крупные пожары на территории Австралии были в 2009 году. Тогда погибли 173 человека, 414 получили ранения.