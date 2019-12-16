Индия: столкновение религий

В Индии не стихают протесты против нового закона о гражданстве. Он был одобрен на минувшей неделе, однако вызвал ожесточенную полемику в обществе.

Закон предусматривает упрощенное представление индийского гражданства людям, подвергающимся гонениям в соседних мусульманских странах - Афганистане, Бангладеш, Пакистане. Речь идет о христианах, представителях индуизма, сикхах и других конфессий за исключением ислама.

Индийские мусульмане оказались возмущены: они заявляют, что новый закон противоречит конституции и нарушает их основные права. "Индия - светское государство. Так записано в конституции. Все граждане должны быть равны в независимости от вероисповедания", - говорят протестующие.

Первые протесты начались на минувшей неделе в штате Ассам, население которого составляют преимущественно мусульмане. В ночь на понедельник беспорядки были отмечены в студенческих кампусах в Нью-Дели, где пострадали более 50 человек.

Глава правительства Индии призвал все стороны не поддаваться на провокации и отметил, что за протестами стоят некие силы, которые хотят расколость индийское общество.

Официально Индия - светское государство, дискриминация по религиозному признаку запрещена. Около 80% населения страны исповедует индуизм, еще 13% составляют мусульмане. Остальную часть составляют христиане, сикхи, буддисты, джайны и представители иных вероисповеданий.