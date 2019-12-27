Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Индия

Мусульмане выступают за светскую Индию

 Комментарии
  Мария Горковская 
Мусульмане выступают за светскую Индию
Авторское право
.
Размер текста Aa Aa

У Соборной мечети в Нью-Дели десятки человек задержаны в ходе протестов против новых поправок к закону о гражданстве Индии. 11 декабря парламент проголосовал за то, чтобы упростить процедуру его получения для нелегальных мигрантов из Афганистана, Бангладеш и Пакистана, которые у себя на родине подверглись дискриминации на религиозной почве. Большая часть населения этих стран исповедует ислам. Поправки же касаются представителей шести религиозных меньшинств, в том числе христиан и индуистов.

Индийские мусульмане сочли нововведения нарушающими конституционные принципы светского государства и всеобщего равенства. Манифестации проходят в Мумбае, Бангалоре, Калькутте. В результате двух недель беспорядков в стране погибли 23 человека, тысячи арестованы.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

  
Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.