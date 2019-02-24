Индия: массовое отравление алкоголем

В Индии растет число жертв отравления некачественным алкоголем. В северо-восточным штате Ассам уже скончались порядка 150 человек. Около двухсот - находятся в больницах. Некоторые в тяжелом состоянии. Пострадавшие употребляли ликер, в составе которого был метанол. Как сообщается, владелец предприятия изготовившего алкоголь, а также еще одиннадцать человек задержаны.

Партхопратим Саикиа, представитель полиции: "Мы уже предприняли ряд мер в отношении тех, кто вовлечен в преступный бизнес. Подключилось и Акцизное управление, которому оказывают помощь правоохранительные органы. Будут еще аресты. Расследование продолжается".

Большинство погибших - работники знаменитых ассамских чайных плантаций, на которых выращивают популярные во всем мире сорта чая. Случаи отравления некачественным алкоголем в Индии не редкость, поскольку низкооплачиваемые рабочие не могут приобретать лицензионное спиртное.