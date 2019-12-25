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Индия

Индийские студенты — за право протестовать

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  Павел Барсуков 
Индийские студенты — за право протестовать
Авторское право
AP - Anupam Nath
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Тысячи студентов вышли на манифестацию в столице Индии. На фоне массовых акций протеста против нового закона о гражданстве молодёжь выступает не против самого́ документа, а против тех мер, которыми правительство пытается бороться с его противниками.

В минувшие недели власти, среди прочего, неоднократно ограничивали доступ к интернету в крупных городах страны:

Постоянные отключения интернета в Нью-Дели — это грубейшее нарушение наших фундаментальных прав

"Выходить на акции протеста — наше право, которое правительство сейчас хочет ограничить. Мы должны защитить свои права, независимо от того, разделяет правительство нашу точку зрения или нет. У нас есть полное право отстаивать свою позицию".

Новый закон о гражданстве вызвал возмущение среди индийских мусульман и жителей восточных штатов. Манифестации постоянно перерастали в беспорядки, жертвами которых стали более 20 человек, а более трёх тысяч активистов — задержаны или арестованы.

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