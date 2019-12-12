Британские выборы: "другие" партии

Помимо двух ведущих партий, ещё около десятка движений могут претендовать на места в британском парламенте.

От партии "Брексит" под руководством одного из самых давних сторонников "развода" Найджела Фаража особых успехов не ждут: её лидер открыто дал понять, что предпочтёт поддержать также выступающих за "брексит" консерваторов, чтобы избежать дробления голосов.

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен ведёт на выборы шотландских националистов — пока это третья сила в парламенте. Для неё "брексит" неприемлем. Шотландские избиратели хотели бы остаться в ЕС, и на этом Стёрджен может заработать голоса. С другой стороны, далеко не все поддерживают стремление националистов к независимости самой Шотландии.

Либерал-демократы во главе с Джо Суинсон могут рассчитывать на поддержку тех, кто разочаровался в консерваторах или лейбористах, но с привлечением сторонников своей собственной программы у них, по мнению аналитиков, заметные проблемы.

В Северной Ирландии по традиции голосуют не за политику, а за религию. Юнионисты Арлин Фостер в нынешнем парламенте поддерживают консерваторов и тоже выступают с позиций евроскептицизма.

Националисты Шинн Фейн по традиции участвуют в выборах, но в Вестминстер депутаты не приезжают: ведь парламентарии должны присягать на верность королеве, чего сторонники объединения Ирландии делать не намерены. Так что их результат не окажет влияния на итоговый расклад.

Партия Уэльса и "Зелёные" пока занимают пять мест на двоих: по мнению аналитиков, лишь за счёт союза с либерал-демократами.