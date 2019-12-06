"Пятница для будущего" в Мадриде

Аура Лейрос прибыла в столицу с северо-запада Испании, проехав на поезде 600 км, чтобы принять участие в пятничной демонстрации. Она остановилась в одном из старых мадридских монастырей, как и десятки других юношей и девушек, которые съехались сюда, чтобы бороться за своё будущее.

– Будущее, каким оно сейчас представляется, попросту ужасно. Мы прибыли сюда, на климатический саммит, чтобы молодёжь могла добиться права жить на своей планете, чтобы нам не потребовалось перебираться на другую. Нужно жить в согласии с природой, а не как-то иначе».

Молодёжь стремится взять на себя инициативу в борьбе с климатическими изменениями. Юные активисты надеются, что шум пятничной демонстрации достигнет залов, где мировые лидеры соберутся, чтобы подтвердить свою приверженность борьбе с глобальным потеплением. От них ждут принятия действенных мер.

– Им удалось достичь договорённостей в Париже, что дало некоторую надежду. Мы теперь знаем, что этого недостаточно. Требуется новое соглашение. Но мировые лидеры не готовы к этому, ведь они знают, что, если подпишут соглашение, то им придётся держать слово.

Здесь собрались последователи шведской активистки Греты Тунберг, возглавившей движение «Пятницы для будущего», которое сделало борьбу с климатическими изменениями столь популярной в молодёжной среде.

– К выступлениям Греты некоторые относятся скептически, потому что многие по-прежнему связывают биологический возраст с умственным развитием.

Комментирует корреспондент Euronews Хавьер Веласкес:

– Взявшись за руки, вместе с Гретой Тунберг подростки просят мировых лидеров прислушаться к учёным и встать на правильной стороне истории. От решений, которые лидеры принимают сейчас на конференции, зависит, какой будет планета, на которой им жить.

Грета Тунберг подвергается нападкам со стороны тех, кто отрицает, что планета оказалась в чрезвычайной ситуации, но для Ауры и молодёжи во всему мире она стала источником вдохновения.

– Она смогла добиться большего, чем очень многие люди в последнее время. Благодаря ей проблема изменения климата, эта чрезвычайная ситуация стала главной новостью международных СМИ.

Аура выйдет на пятничную демонстрацию в надежде, что её голос и голоса её друзей будут услышаны собравшимися на конференцию лидерами. Иначе, предупреждают они, их демонстрации продолжатся, и молодёжь будет выходить на улицы каждую пятницу.