НАТО причислило Россию к угрозам

По итогам пленарного заседания НАТО в Лондоне утвержден план обеспечения военной безопасности Польши и Прибалтики, а рост влияния Китая в мире назван одновременно возможностью для углубления сотрудничества и проблемой

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что суммарные оборонные расходы стран альянса в следующем году по сравнению с 2016 годом вырастут на 130 млрд долларов, а в 2024 — на 400 млрд.

Он отметил: "Разногласия в НАТО случались на протяжении всего времени существования альянса. НАТО — это 29 разных стран по обе стороны Атлантики с разной историей, географией и политическим партиями у власти. Сила НАТО заключается в том, что мы всегда могли преодолеть эти разногласия и объединиться вокруг наших основных задач по взаимной обороне".

НАТО и Россия

В итоговом заявлении говорится, что "агрессивные действия России являются угрозой евроатлантической безопасности".

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал НАТО переосмыслить отношения с Россией. По его словам без основательного и требовательного диалога с ней невозможна безопасность в Европе.

Он также подчеркнул: "Важно, чтобы европейцы заново взяли на себя обязательства по формированию структуры европейской системы обороны, мы должны сделать то же самое в рамках НАТО. Создание такой системы не рассматривается как альтернатива НАТО, она будет опорой внутри альянса".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что на саммите состоялась "хорошая дискуссия о России", по его словам, о том, как альянс "должен коллективно отвечать на действия России, о необходимости опасаться России, но в то же время взаимодействовать с Россией".

Терроризм — постоянная угроза

Участники саммита назвали постоянной угрозой альянсу терроризм во всех проявлениях. В документе отмечается, что "государственные субъекты и негосударственные структуры бросают вызов международному порядку, основанному на правилах. Нестабильность у наших границ также способствует незаконной миграции". Саммит утвердил решение о признании космоса сферой операционной деятельности альянса.

Новые соглашения о ракетах

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал проблему контроля над ядерными вооружениями самой важной на сегодняшний день для всего мира. Он заявил. что работает с Россией над достижением соглашения в этой сфере. А президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что разработка новых договоренностей по ракетам средней и меньшей дальности должна вестись с учетом современных технологий и интересов Европы. По словам Макрона, "следует со всем здравомыслием подойти к этой проблеме, поскольку данное обсуждение играет главную роль с точки зрения существования Европы". Он напомнил, что "американский союзник принял решение денонсировать прежний договор, который выполнял структурирующую роль в европейской безопасности". В сложившихся условиях, по мнению президента Франции, "следует создать юридические рамки, защищающие Европу от развертывания российского оружия, которое может представлять угрозу для европейской территории". По его словам, "именно от этого нас и защищало прежнее соглашение".

В итоговом заявлении саммита говорится, что НАТО продолжит взвешенную политику в связи с тем, что Россия, по мнению альянса, развертывает новые ракеты средней и меньшей дальности.

"Мы реагируем и будем реагировать ответственно и взвешенно на развертывание Россией новых ракет средней и меньшей дальности, приведшее к прекращению действия ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) и несущее в себе существенные риски для евроатлантической безопасности", — утверждается в документе. При этом отмечается, что Североатлантический альянс "открыт для диалога и конструктивных отношений с Россией, когда ее действия позволят это сделать".

Действие ДРСМД было прекращено по инициативе американской стороны. США свои действия объяснили отказом России выполнить ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения договора. Москва отвергла эти обвинения, заявив, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвинула Вашингтону встречные претензии.

Реакция Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об увеличении оборонных расходов стран НАТО лишь подтверждает обеспокоенность Москвы экспансионистской деятельностью альянса, однако ни в какие гонки в этой сфере РФ ввязываться не будет.