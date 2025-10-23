Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Великобритания: три человека арестованы по подозрению в шпионаже в пользу России

FILE - Вывеска стоит перед Новым Скотланд-Ярдом, штаб-квартирой Лондонской столичной полиции, в Лондоне 25 сентября 2023 года.
FILE - Вывеска стоит перед Новым Скотланд-Ярдом, штаб-квартирой Лондонской столичной полиции, в Лондоне 25 сентября 2023 года. Авторское право  AP Photo
By Rory Sullivan
Опубликовано
Подозреваемые в возрасте от 44 до 48 лет были задержаны в четверг по адресам в западной и центральной частях Лондона.

Власти Великобритании арестовали трех человек по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщила в четверг столичная полиция.

Подозреваемые в возрасте от 44 до 48 лет были задержаны по адресам в западной и центральной частях Лондона.

Они обвиняются в нарушении Закона о национальной безопасности от 2023 года путем "оказания помощи иностранной разведывательной службе", говорится в заявлении полиции.

Полиция добавила, что страной, в интересах которой действовали задержанные, предположительно, была Россия. При этом их подданство не разглашается.

По адресам, где они были взяты под стражу, а также по другим адресам в западной части Лондона проводятся обыски.

Командир Доминик Мерфи, глава контртеррористической полиции Лондона, заявил, что в Великобритании наблюдается рост числа "доверенных лиц", завербованных иностранными спецслужбами.

На прошлой неделе Кен МакКаллум, глава службы безопасности MI5, заявил, что Россия "стремится к хаосу и разрушениям".

"За последний год мы и полиция сорвали непрерывный поток заговоров с враждебными намерениями, направленных на лиц, которых российские лидеры считают своими врагами", - сказал он.

Кремль продолжает отрицать свою причастность к диверсионным актам против Великобритании и других европейских стран, которые также поддерживают Украину.

Аресты, произведенные в четверг, произошли в тот момент, когда шестеро мужчин были осуждены за поджог связанных с Украиной предприятий на востоке Лондона в 2024 году, предположительно при поддержке России.

Дилан Эрл, главарь группировки, стал первым человеком, признанным виновным в соответствии с Законом о национальной безопасности.

В прошлом месяце двое мужчин и женщина были арестованы в Эссексе по подозрению в шпионаже в пользу России.

В мае британский суд приговорил шестерых болгарских членов российской шпионской группировки в общей сложности к более чем 50 годам лишения свободы.

