Белград - Москве: "Что все это значит?"

Поздно вечером в четверг президент Сербии Александр Вучич после заседания Совета безопасности страны заявил, что видеозапись, на которой экс-сотрудник российского военного атташата в Белграде передает крупную сумму денег, как было сказано, "агенту сербской военной разведки", подлинная.

Была также подтверждена личность этого человека - это Георгий Клебан, в СМИ Сербии его называют предположительно "подполковником российского ГРУ" (ныне ГУ Генштаба РФ).

Вот что сказал лидер Сербии: "Я хотел бы вам сообщить, что органы Республики Сербии, многократно проверив имеющуюся информацию и иные документы, подтверждают, что у подполковника Клебана были контакты с чинами сербской армии".

Известно, что рано утром в среду министр внутренних дел Сербии срочно прилетел в Москву для переговоров с секретарем российского Совета безопасности Николаем Патрушевым, но связан ли этот визит с белградским инцидентом, не сообщается.

На брифинге в Министерстве иностранных дел представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила журналистам следующее: "Мы уже привыкли, что перед контактами на высшем уровне где-то за неделю, за несколько дней появляются какие-то интересные сюжеты. Потом, правда, проходит время, и все это либо дезавуируется, либо оказывается наскоро состряпанной провокацией. Все вопросы, которые вызывают озабоченность у страны, у государства, они решаются по соответствующим каналам".

К этому совету и прислушался президент Сербии, пригласив для беседы российского посла.

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко на встрече с президентом Сербии

По итогам этой беседы Вучич подчеркнул, что "Сербия не ставила и не поставит под угрозу свои отношения с Россией. Я лишь спросил сегодня посла, а это крупный кадровый дипломат, я спросил его - "Почему? Почему?". Только этот вопрос я задал. Я не вижу в случившемся никакой логики".

Встреча на высшем уровне Александра Вучича и Владимира Путина должна состояться через две недели.