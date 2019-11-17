По Венеции в резиновых сапогах

В Венеции сложилась критическая ситуация в связи с рекордным за последние полвека уровнем "высокой воды". Это привело к подтоплению 80% города, включая центральную площадь Святого Марка, где уровень воды превысил один метр. Вода просочилась даже в крипту базилики Святого Марка IX века.
После наводнения более 35% туристов отказались от поездок в Венецию. Но все же, есть и те, кто несмотря ни на что, совершают прогулки прямо по воде, используя для экскурсий резиновые сапоги взамен безнадежно промокшей обуви. Немногочисленные туристы, невзирая на призывы владельцев отелей оставаться в своих номерах, подстраиваясь под график приливов и отливов, наслаждаются прекрасным городом.
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