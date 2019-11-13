Крушение пожарного вертолёта в Австралии

В австралийском штате Квинсленд, охваченном природными пожарами, во время тушения огня потерпел крушение пожарный вертолет частной компании. Инцидент произошел в районе Радлинг Хаус, к западу от Брисбена. Причины аварии выясняются. Пилот вертолета получил незначительные травмы во время крушения и ему была оказана медицинская помощь на месте. Сложные погодные условия — высокая температура воздуха и сильный ветер — существенно затрудняют борьбу с пожарами.