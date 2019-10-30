Зоран Заев: "Мы имеем право быть членом Евросоюза"

Наложенное Францией вето на официальное начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в состав Евросоюза в Брюсселе назвали исторической ошибкой.

Для многих решение французского президента означает крах десятилетней стратегии ЕС в отношении Балкан. Премьер-министр Северной Македонии в связи с этим призвал к проведению досрочных выборов.

Эфи Кутсокоста, Euronews:

— Воспринимаете ли вы отказ ЕС как личное поражение? Чувствуете ли вы себя преданным?

Зоран Заев, премьер-министр Северной Македонии:

— Конечно! Почему? Все мы, страны Западных Балкан нацелены на интеграцию в ЕС, а в нашей стране в частности произошло много позитивных изменений. Мы — редкий случай примера развития двусторонних отношений в регионе. Соглашение с Грецией — исключительно. Соглашения такого рода заключались только после окончания войн в прошлом, когда политики после переговоров приходят к ним. Мы сменили наше официальное название, изменили конституцию, получили большинство голосов в парламенте за 120 дней, что было очень непросто – поступало очень много угроз со стороны националистов и радикалов. И теперь когда мы готовы, не готовы оказались они. Мы можем подождать, но это большое разочарование для нас.

Эфи Кутсокоста, Euronews:

— Вы назвали Преспанкое соглашение прорывом как для вашей страны, так и для Греции, но теперь впереди досрочные выборы, и оппозиция критикует этот договор. Считаете ли вы, что соглашение действительно находится под угрозой?

Зоран Заев, премьер-министр Северной Македонии:

— Да. В особенности греческая часть Преспанского соглашения. Его реализация зависит от открытия и закрытия глав договора, в особенности внутреннее использование некоторых их них. Все это связано, потому что наши греческие друзья приняли условия во имя европейского будущего Северной Македонии. А в данных условиях реализовать Преспанское соглашение просто невозможно. Шаги по его достижению до сих пор были огромными. Мы поменяли все в стране. Наименования страны на фасадах государственных зданий, в аэропортах, документы, веб-сайты, всё. А сейчас мы занимаемся сменой школьных учебников, потому что название страны официально поменялось.

Эфи Кутсокоста, Euronews:

— А сейчас все эти усилия могут быть заморожены или остановлены?

Зоран Заев, премьер-министр Северной Македонии:

— Часть из них будет заморожена, потому что дальнейшая их реализация просто невозможна. Мы попытаемся что-то выполнить, но процесс преобразования означает передачу части нашего суверенитета Европейскому союзу. А это — изменение документации, например внутренней коммуникации муниципалитетов. Когда они общаются между собой в письменной форме, они употребляют название Республика Северная Македония. А такое изменение коснется глав договора. Поэтому я думаю, мы продолжим реализацию Преспанского соглашения, но эти главы должны быть открыты как можно скорее.

Эфи Кутсокоста, Euronews:

— Вы шли на предыдущие выборы с этой мотивацией, перспективой войти в ЕС. Вы провели референдум по изменению официального названия страны исходя из перспективы войти в ЕС. Как вы собираетесь убедить свой народ, что вы до сих пор верите европейцам?

Зоран Заев, премьер-министр Северной Македонии:

— Наверное, мы продолжаем дело Дон Кихота. Для нас нет альтернативы, мы осознаем это. Мы дружим со всеми. Мы маленькая страна, мы дружим с Грецией, дружим с Россией, Китаем, Ближним Востоком, со всеми, но они не приносят демократии и верховенства закона.

Эфи Кутсокоста, Euronews:

— Президент Сербии, говоря о более широкой картине, уже сказал, что решение ЕС оставило в регионе ощущение, что страны не могут полагаться только на своих западных соседей. Вы разделяете эту идею? Мы видим подобные сдвиги на Балканах.

Зоран Заев, премьер-министр Северной Македонии:

— Конечно, нет. Потому что мы привыкли разочаровываться в маленьких странах здесь, на Балканах. И наша страна — кандидат на вхождение в ЕС уже 15 лет. У нас есть десять позитивно выполняемых рекомендаций для начала переговоров о присоединении, десять с 2009 года. Но потом загвоздка появилась из-за позиции Греции в основном, а теперь главным образом из-за Франции.

Эфи Кутсокоста, Euronews:

- Считаете ли вы, что господин Макрон убивает европейскую мечту Балкан?

Зоран Заев, премьер-министр Северной Македонии:

— Дискуссия, которая открыта с французскими представителями, в частности лично с президентом Макроном, дала мне понять, в каком направлении будет двигаться расширение, где должна быть какая-то методология, которая даст больше шансов странам, которые имеют успешный процесс трансформации. Но те, у кого такового нет, остановят его, заморозят или вернутся к основам, чтобы вновь открыть некоторые главы. Это вполне справедливо. Я думаю, что в ближайшие дни и месяцы появятся какие-то идеи по подготовке новой методологии. Которая даст нам еще один шанс. Европейский Союз должен понимать, что должен мотивировать нас, поддержать, потому что у нас есть право по европейскому договору быть страной-членом. Исходя из этого, если погаснет свет от звезд Евросоюза, здесь станет темно. В темноте мы потеряем себя. Поэтому многонациональные Балканы не нужно возвращать в прошлое.

Эфи Кутсокоста, Euronews:

— Для вас это представляет реальный риск?

Зоран Заев, премьер-министр Северной Македонии:

— Я очень этого боюсь. Это ужасно. Почему? Потому что если будет положительная почва для национализма, радикализм снова возрастет. И это нанесет большой ущерб всем Балканам. А когда есть проблема на Балканах, проблема появляется и для Европы в целом. Если в нашей стране, например, появится национализм? Именно поэтому я решил пойти на досрочные выборы, чтобы избежать этого и, чтобы выиграть несколько месяцев. Чтобы дать понять президенту Макрону и другим европейским лидерам, что таким образом я хочу избежать формирования позитивной почвы для роста национализма, радикализма, популизма, что наверняка спровоцирует наших соседей, особенно Грецию и Болгарию. Нам это не нужно. Если будут другие провокации, реакция будет видна и внутри страны. Вот уже 2,5 года никто не говорит о межэтнических отношениях, плохом поведении в нашем регионе, нет, мы все равны. Если мы вновь будем вести межэтнические отношения в негативном ключе, если будет провокация на этническом уровне, это нанесет огромный ущерб.