Брюссельское многоязычие

Брюссель очень подходит для праздновения Международного дня перевода. ООН назначила его на 30 сентября, но в учреждениях Евросоюза каждый день звучит речь и пишутся документы на 24 его официальных языках.

Впрочем, французский журналист сетует на засилие английского:

«Здесь установлен свой режим правления англофонов, говорит корреспондент газеты "Либерасьон" Жан Катрмер. - Если ты не говоришь на английском, на глобальном, натурализованном английском, ты как будто не существуешь».

Между тем, самая большая часть граждан ЕС - 18%, считает свои родным языком немецкий. На английском говорят с детства лишь 13%, живущие на Британских островах. На французском — 12% по другую сторону Ла-Манша, и немного больше — на итальянском. А среди вторых языков преобладают английский, немецкий и французский.

Австрийский еврокомиссар считает важнейшей задачей своего учреждения — устранение лингвистических барьеров между всеми этими людьми.

«Я думаю, процентов 25 наших сотрудников в Брюсселе постоянно выполняют функции переводчиков, - сказал Йоханнес Хан. - Каждый европейский гражданин должен иметь возможность общаться с нами, с европейскими учреждениями, на своем родном языке».

Корреспондент немецкоязычной газеты Бельгии «Гренц-Эхо» признаёт поражение своей общины в языковом соревновании:

«Мы сами виноваты в том, что на немецком здесь говорят мало. Чиновники из Германии охотно говорят на других языках, например на английском, - они полиглоты, - сказал Хайде Ньюсом. - Мы должны настаивать на том, чтобы на немецком говорили больше».

Пленарные сессии Европарламента транслируются на 24 языках. Синхронный перевод на них обсуществляется на многих пресс-конференциях и рабочих встречах.

Английский же может утратить своен влияние, поскольку Соединённое королевство - единственная страна ЕС, где он первый государственный, выходит из Евросоюза.