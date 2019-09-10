"Брексит": "Все подавлены"

В Палате общин британского парламента было шумно в ночь на вторник. Вслед покидающим зал заседаний консерваторам лейбористы скандировали: «Позор вам!»

Теперь работа Палаты общин приостановлена до середины октября. Перед этим депутаты вновь отклонили предложение премьер-министра страны о проведении досрочных выборов. Реакция местных жителей на происходящее в парламенте была порой весьма эмоциональной:

– Я рад, что Бориса лишили возможности выхода без сделки – полагаю, это было бы настоящей катастрофой. Парламент вернул себе контроль, и это очень хорошо.

– Брексит без сделки, чтобы начать с чистого листа, установить свои правила, и тогда наша страна вновь станет великой.

– Все чувствуют себя подавленно. Так или иначе, независимо от убеждений – все подавлены.

Прошло уже три года после референдума о выходе Великобритании из Европейского союза, и до очередной намеченной даты выхода остаётся меньше двух месяцев, но, как сторонники, так и противники брексита продолжают свои акции возле здания Парламента.