Будет ли отсрочен "бексит"?

Законопроект, обязывающий британское правительство отсрочить "брексит", если до 19 октября не будет достигнута договорённость с Брюсселем, должен вступить в силу уже в понедельник, если его одобрит королева Елизавета II. Премьер-министр Борис Джонсон, выступавший за выход из ЕС в срок любой ценой, не смог на прошлой неделе противостоять принятию этого билля парламентом, в котором у него уже нет большинства: ряды консерваторов покинули несколько депутатов, выступающие против брексита без сделки ( в том числе и родной брат премьера).

Партнёры по ЕС начинают терять терпение:

"Это тупик! Британцы должны сказать нам, чего они хотят. Мы не можем решать за них. Они сами должны сказать нам: " Вот, мы хотим то-то и то-то",- заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, а на вопрос о том, получил бы Лондон отсрочку, если бы попросил о ней, ответил:

"При нынешнем положении вещей нет. Потому что они говорят, что хотят предложить другие альтернативные варианты, альтернативные механизмы, которые гарантировали бы их выход из ЕС и защитили бы от "жёсткого" брексита. Но этих предложений мы пока не видели, поэтому ответ - "Нет". Мы не будем возвращаться к этому вопросу каждые три месяца".

В Палате общин ожидается повторное голосование по вопросу о новых всеобщих выборах. Джонсон хочет провести их 15 октября, чтобы получить большинство в парламенте и осуществить свой план выхода из ЕС 31 октября со сделкой или без сделки. Британские СМИ пишут о том, что премьер разрабатывает также план, призванный не допустить отсрочку "брексита", если депутаты проголосуют против выборов.