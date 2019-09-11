Миграция была одной из наиболее политически острых и противоречивых тем за пять лет работы еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, под руководством которого здесь на 12-ом этаже в самом центре европейского квартала в Брюсселе исполнял свои обязанности Димитрис Аврамопулос – еврокомиссар по миграции. Мы хотели узнать его мнение до того, как он покинет свой офис.

Мейв Макмахон, Euronews:

– В 2014 году ещё до вступления в должность, выступая перед евродепутатами, вы сказали, что в европейской политике проблема миграции - важнейшая проблема для легитимности ЕС. Как вы думаете, Еврокомиссии удалось её решить?

Димитрис Аврамопулос, еврокомиссар по миграции:

– Мы уже не там, где мы были пять лет назад. Это доказывают наши успехи в данной области. Миграционные потоки уменьшились, наши границы лучше защищены. Мы создали новые механизмы и усилили уже существующие, например, Европол и "Фронтекс". "Фронтекс" – уже не тот, что был раньше. Очень сложно убедить 28 государств-членов ЕС, во-первых, сотрудничать, а во-вторых, доверять друг другу. Это одна из главных проблем Европейского Союза на данный момент.

– Вы упомянули агентство по охране внешних границ "Фронтекс". Согласно бюджету 2020 года, планируется выделить более 100 миллионов евро на увеличение количества полицейских на границах ЕС. В таком случае, можно ли назвать Евросоюз чем-то вроде крепости, и если да, то может ли это быть прямым ответом на то, что хотят национальные правительства ЕС и их избиратели?

– Европа не должна быть крепостью. Я вам напомню: впервые этот термин использовал в 1933 году Адольф Гитлер. Мы не хотим подобного для Европы. В то же время мы должны защищать наши границы. В данный момент мы действительно в сложном положении. Жан-Клод Юнкер сказал три года назад, что мы сейчас решаем экзистенциальные вопросы. И это правда. Рост популизма и национализма, которые набирают силу, представляет большую угрозу.

– Как вы думаете, если бы вопрос миграции был рассмотрен тщательнее, если была бы более эффективная стратегия, возможен ли был бы перевес в сторону националистических партий на европейских выборах, как это было в этом году в Бельгии, Италии, Польше и Венгрии?

– Знаете, вы сейчас находитесь в офисе, где все основные инициативы были предприняты давным давно. Мы все учли. С одной стороны, мы хотели оказать поддержку государствам-членам, находящимся на границах Евросоюза а, с другой – предотвратить нелегальную миграцию в Центральную Европу. Должен вам признаться, что мне было нелегко собрать воедино различные подходы, поскольку национальные интересы всё ещё преобладает. Так что, с одной стороны, у нас была европейская политика, которую мы проводим от имени всех европейцев, а с другой - в некоторых странах мы сталкиваемся со сторонниками жесткой миграционной политики. Здесь я хотел бы сделать различие между государствами-членами и их правительствами, правительство никогда не должно забывать, что оно приходит и уходит.

– Вы подводите меня к Италии, где было избрано новое правительство, а новое правительство означает новую политику. Какие ошибки сделала Еврокомиссия в работе с предыдущим итальянским правительством, когда Маттео Сальвини был министром внутренних дел? И как вы собираетесь работать с новым?

– Это связано с внутренней политикой в Италии. Боюсь, что большую часть итальянцев убедили популистские политические идеи. Что касается Сальвини, могу отметить, что я заметил небольшие изменения, он начал как антиевропейский политик, но затем стал проявлять более дружественный тон к европейской политике. Именно это сейчас происходит в Италии, и итальянцы могут это подтвердить.

– Маттео Сальвини - это человек, который ввел уголовную ответственность для капитанов судов НПО за спасение мигрантов в море. Такие люди как, например, Карола Ракете, вы считаете их героями или преступниками?

– Ну, я бы сказал, что она выполняла свой долг согласно своим принципам. Нужно всегда уважать тех, кто выполняет свою работу, веря в принципы. Думаю, то, что произошло – это инцидент, который никогда больше не должен повториться.

– У вас нет ощущения, что Евросоюз решает проблемы сугубо индивидуально, от случая к случаю?

– Я неоднократно говорил о том, что нам нужен единый регулирующий механизм для всех, и я на этом настаиваю. Так, как сейчас, больше продолжаться не может. Все государства-члены должны понимать – настало время принять единые правила. Говоря это, я хочу напомнить о тех усилиях, которые были приложены для утверждения нового Дублинского соглашения, это очень важно. Откровенно говоря, я был разочарован позицией отдельных государств. Некоторые считают, что это проблема отдельных государств, например, Южной Европы, но нет, это не так. Мы пытаемся принять единую стратегию которая работала бы для всех.

– Урсула ван дер Ляйен, новый председатель Еврокомиссии, собирается реформировать Дублинское соглашение. Вы думаете, эта задача выполнима?

– Нет ничего невозможного, если мы сами не считаем это невозможным. Новое руководство Еврокомиссии должно сформулировать четкую проевропейскую политическую позицию по вопросу миграции и убедить государства-члены ей следовать. Я знаю, что это нелегко, но мы здесь не для того, чтобы делать легкую работу. Европейское будущее будет под угрозой, если нам не удастся решить проблему миграции.

– Г-н комиссар, в прошлом году, когда Ангела Меркель выступала в Европарламенте, Найджел Фараж встал и поблагодарил ее за то, что она содействовала Brexit своей политикой открытых дверей 2015 году. Что вы думаете об этом?!

– Вы хотите, чтобы я прокомментировал действие Фаража? Я бы никогда этого не сделал, так как считаю, что в Европе, а самое главное в его стране он играет негативную роль, и именно об этом будут говорить историки в будущем, потому что есть два типа политиков и лидеров, которых помнят: тех, кто строит, и тех, кто разрушает.

– _Да_, я поняла вашу позицию по отношению к Найджелу Фаражу. И еще одна заключительная тема, которую я хотела бы затронуть – это соглашение между ЕС и Турцией, а также угроза Эрдогана открыть двери для беженцев. Что всё это может означать для отношений ЕС и Турции?

– Хочу сказать прямо – соглашение между ЕС и Турцией нужно сохранить в силе. Это сотрудничество должно продолжаться и укрепляться со временем. Но, с другой стороны, подобное взаимодействие, на мой взгляд, не должно использоваться как инструмент давления.

- Комиссар Аврамопулос, спасибо вам за то, что вы были гостем "Глобального диалога".