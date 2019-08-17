"Железный занавес" над российской наукой? | #КУБ

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С учеными из других стран нельзя оставаться наедине, встречи с ними нужно согласовывать минимум за пять дней, а пользоваться телефонами, камерами и часами на территории научных учреждений иностранцы могут только в определенных случаях, прописанных в международных договорах. Эти рекомендации Минобрнауки не на шутку встревожили российское научное сообщество.

Документ вызвал возмущение в Российской академии наук. Ее вице-президент Алексей Хохлов убежден, что приказ появился случайно, из-за чьего непрофессионализма, и что скоро ведомство отзовет документ.

"Мы должны иметь в виду, что российский сегмент науки – это только небольшой сегмент, и для нас очень важен этот свободный обмен, конечно, в тех областях, которые не связаны с какими-то оборонными работами или с работами, которые составляют коммерческую тайну. Я хотел бы тут также сказать, что, к сожалению, аналогичные процессы происходят не только в России. Все мы знаем про те ограничения, которые в последнее время вводит американское правительство применительно к контактам с китайскими учеными".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ученые не должны заковывать себя в какие-то правила, но нужно проявлять бдительность: научно-промышленный шпионаж никто не отменял и спецслужбы не дремлют.

"Эти рекомендации поражают не мракобесием даже, а нелепостью, переходящей в клинический идиотизм", – убежден историк и журналист Николай Сванидзе. Разговор с ним был опубликован в Telegram-канале Расстрига:

"Если следовать этим рекомендациям буквально, то придется у любого иностранного ученого, с которым договорились попить кофе, за неделю требовать скан паспорта, а перед самой встречей просить вежливо раздеться догола на предмет поиска у него всяких записывающих гаджетов, включая телефоны и часы".

В пресс-службе министерства позже заявили, что документ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику, тенденции и подходы при осуществлении взаимодействия с госорганами других стран, международными и зарубежными организациями.

Глава ведомства Михаил Котюков пояснил, что ни о каком ужесточении контактов речи не идет. Всё это нужно только для того, чтобы понять, "где у нас все в порядке с уровнем контактов, где мы не дорабатываем и нам нужен дополнительный импульс". Позже выяснилось, что документ еще не поступал в Минюст, то есть он пока не имеет юридической силы.

Член Совета по правам человека Екатерина Шульман пишет, что все эти рекомендации относятся к организациям Минобрнауки, связанным с гостайной. Шульман обратила внимание на то, что сами рекомендации опубликованы только с пятой страницы. Что же было на предыдущих? Шульман предполагает, что "там был разоблачительный заголовок про гостайну, а начиная с стр. 5 - уже всякие ужасности про сканы паспортов".

Рекомендации Минобрнауки про контакты с иностранцами без записывающих устройств и в присутствии не менее двух... Publiée par Екатерина Шульман sur Mercredi 14 août 2019

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