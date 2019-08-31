"Большой обмен" или "большой обман"? | #Куб

«Большой обмен» — так назвали планы Москвы и Киева освободить и передать друг другу заключённых, военнопленных, или, как говорится в официальных заявлениях, «удерживаемых лиц». Будет ли это способствовать реальному улучшению отношений между странами? Кто сможет извлечь из этого больше политической пользы? За развитием ситуации мы следим в «Кубе».
Эффект информационной бомбы произвели в пятницу утром сообщения об отправке из России на родину украинских заключённых, в том числе осуждённого по статье о терроризме режиссёра Олега Сенцова и моряков, захваченных в ходе конфликта в Керченском проливе.
Действительно ли президент Украины Владимир Зеленский смог сделать то, что было невозможно для его предшественника Петра Порошенко? Литературный критик и публицист Николай Подосокорский отмечает, что этот обмен сам по себе может стать знаковым. Он уверен, что и Сенцова, и главного редактора «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского «отпустить надо было давно», «потому, что нельзя сажать людей в тюрьму за их политические убеждения и критику власти — неважно, российская это власть или украинская». Подосокорский призывает не забывать и о других заключённых, признанных политическими.
«Это надежда»
К моменту, когда появились опровержения и официальные рекомендации дождаться завершения переговоров, журналисты, друзья и родственники предполагаемых фигурантов обменных списков стали собираться в киевском аэропорту — чтобы встретить их как героев. Правда, с первыми же восторженными комментариями появились вопросы о том, какую цену придётся заплатить за этот обмен, кому и какие обещания пришлось дать и к чему это может привести.
Журналист Юрий Бутусов одним из первых сообщил, что в рамках обмена Москва требует выдать свидетеля по делу о сбитом в Донбассе «Боинге». По словам Бутусова, это опасно для Украины и может сыграть на руку России.
Возможности для Путина
О том, какие практические последствия для России и Украины может иметь обмен пленными и можно ли ожидать заметного улучшения отношений между странами, в интервью Euronews рассказал украинский политолог Алексей Гарань:
«Путин это будет использовать, прежде всего, для того, чтобы попытаться облегчить санкции, и для того, чтобы попробовать решить такие вопросы, как возвращение России в «Большую восьмёрку». Что касается нормализации российско-украинских отношений, то я думаю, что об этом говорить преждевременно, потому что продолжается российское вмешательство на Донбассе и пока что не выполнены условия Минского соглашения, в том числе пункт первый — это стабильное перемирие. Его нет. Но, в любом случае, освобождение пленных, — безусловно, шаг, который поможет улучшить атмосферу на переговорах».
Cui prodest?
Можно ли рассматривать обмен заключёнными или пленными как шаг к разрешению конфликта между Россией и Украиной? Кто может извлечь больше практической и политической пользы из этого обмена — Путин или Зеленский? Голосуйте, объясняйте свою позицию на страницах Euronews в соцсетях, на сайте ru.euronews.com и следите за «Кубом»!