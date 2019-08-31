"Большой обмен" или "большой обман"? | #Куб

«Большой обмен» — так назвали планы Москвы и Киева освободить и передать друг другу заключённых, военнопленных, или, как говорится в официальных заявлениях, «удерживаемых лиц». Будет ли это способствовать реальному улучшению отношений между странами? Кто сможет извлечь из этого больше политической пользы? За развитием ситуации мы следим в «Кубе».

Эффект информационной бомбы произвели в пятницу утром сообщения об отправке из России на родину украинских заключённых, в том числе осуждённого по статье о терроризме режиссёра Олега Сенцова и моряков, захваченных в ходе конфликта в Керченском проливе.

настроение дня. ждём всех. Publiée par Mustafa Nayyem sur Vendredi 30 août 2019

Действительно ли президент Украины Владимир Зеленский смог сделать то, что было невозможно для его предшественника Петра Порошенко? Литературный критик и публицист Николай Подосокорский отмечает, что этот обмен сам по себе может стать знаковым. Он уверен, что и Сенцова, и главного редактора «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского «отпустить надо было давно», «потому, что нельзя сажать людей в тюрьму за их политические убеждения и критику власти — неважно, российская это власть или украинская». Подосокорский призывает не забывать и о других заключённых, признанных политическими.

Обмен заключенными между Россией и Украиной - знак, что порой драконы всё же открывают пасти и чтобы выплюнуть не до... Publiée par Николай Подосокорский sur Jeudi 29 août 2019

«Это надежда»

К моменту, когда появились опровержения и официальные рекомендации дождаться завершения переговоров, журналисты, друзья и родственники предполагаемых фигурантов обменных списков стали собираться в киевском аэропорту — чтобы встретить их как героев. Правда, с первыми же восторженными комментариями появились вопросы о том, какую цену придётся заплатить за этот обмен, кому и какие обещания пришлось дать и к чему это может привести.

Какой светлый день начинается! Большая радость. Возвращение узников - это надежда. И только-только возникает вопрос:... Publiée par Saken Aymurzaev sur Jeudi 29 août 2019

Журналист Юрий Бутусов одним из первых сообщил, что в рамках обмена Москва требует выдать свидетеля по делу о сбитом в Донбассе «Боинге». По словам Бутусова, это опасно для Украины и может сыграть на руку России.

Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для... Publiée par Юрий Бутусов sur Vendredi 30 août 2019

Возможности для Путина

О том, какие практические последствия для России и Украины может иметь обмен пленными и можно ли ожидать заметного улучшения отношений между странами, в интервью Euronews рассказал украинский политолог Алексей Гарань:

«Путин это будет использовать, прежде всего, для того, чтобы попытаться облегчить санкции, и для того, чтобы попробовать решить такие вопросы, как возвращение России в «Большую восьмёрку». Что касается нормализации российско-украинских отношений, то я думаю, что об этом говорить преждевременно, потому что продолжается российское вмешательство на Донбассе и пока что не выполнены условия Минского соглашения, в том числе пункт первый — это стабильное перемирие. Его нет. Но, в любом случае, освобождение пленных, — безусловно, шаг, который поможет улучшить атмосферу на переговорах».

Cui prodest?

Можно ли рассматривать обмен заключёнными или пленными как шаг к разрешению конфликта между Россией и Украиной? Кто может извлечь больше практической и политической пользы из этого обмена — Путин или Зеленский? Голосуйте, объясняйте свою позицию на страницах Euronews в соцсетях, на сайте ru.euronews.com и следите за «Кубом»!