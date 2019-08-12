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Албания

"Искусство против политики"

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 Мария Горковская 
"Искусство против политики"
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Если электричество отключают, можно воспользоваться генератором. Только так защитникам Национального театра Албании удается сегодня осветить сцену.

Но энергия им нужна еще и по другой причине. Они борются против планов правительства снести здание 1939 года, а на его месте возвести новое строение и несколько небоскребов в придачу.

Проект одобрили без проведения публичных слушаний. Никому нет дела до того, что чувствуют актеры, граждане. В результате мы вынуждены бороться, чтобы защитить нашу демократию, дать отпор коррумпированным политикам, объединившимся с бизнесменами.
Кастриот Чипи
директор театра

Группа активистов занимает историческое здание вот уже несколько недель. Не обошлось без стычек с представителями властей.

В театре дают по три спектакля в неделю: это главный источник финансирования протестной акции.

На их насилие мы отвечаем искусством. Это главное оружие театра в борьбе против политики.
Тауланда Юпи
Тиранский университет

Власти заявляют: старое здание представляет "угрозу для здоровья и безопасности". Летом в нем слишком жарко, зимой - слишком холодно. Многие деятели искусства за строительство нового корпуса.

"Активисты заявляют, что защищают не само здание, а историю, символом которой оно является. Здесь коммунисты проводили первые судебные процессы после освобождения Албании от нацистов", - рассказывает Джэк Пэррок, корреспондент Euronews.

Строительство нового здания задумали лишь для того, чтобы отмыть деньги, уверены протестующие. Процесс принятия решения не был прозрачным, отмечают они.

В свою очередь, премьер-министр Албании Эди Рама называет происходящее истерией.

Проект изучила Европейская комиссия и выдвинула единственное условие - проведение конкурса. Конкурс мы провели. Ну, а что было дальше...
Эди Рама
премьер-министр Албании

Пока никто из участников действия не готов к диалогу. Но рано или поздно занавес упадет и судьба Национального театра будет решена.

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