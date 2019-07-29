ЮНЕСКО: остановить вымирание языков

Искатланский масатекский язык, на котором сегодня говорят всего несколько десятков жителей мексиканского города Санта Мария Искатлан в южном штате Оахака, относится к числу исчезающих языков коренных народов Латинской Америки.

"Когда я пошла в школу, некоторые учителя запрещали нам говорить на искатланском масатекском, - рассказывает Мария Салазар. - Между собой мы сначала говорили на нем, но учителей злило то, что они не понимают нас. Один из них как-то ударил меня, а потом схватил за руки и сказал, что нужно учить испанский, потому что это будет полезнее"...

Вымирание языков лингвисты считают "естественным процессом". На за последние сто лет - в связи с глобализацией - этот процесс ускорился. Сегодня, по данным ООН, исчезновение угрожает примерно 170 языкам на земле. ЮНЕСКО назвала 2019 год Международным годом языков коренных народов, призвав правительства сделать все для их спасения.

В Перу многие осознали, что в гонку со временем надо вступить пока еще не слишком поздно. Глава столичного Института радио телевидения Уго Койя курирует телепрограмму на языке кечуа, на котором говорят более 10 миллионов человек в Перу, Аргентине, Боливии, Чили, Колумбии, Эквадоре: "Третья часть населения Перу говорит на языках коренных народов. Констатировав это, мы стали создавать все больше таких программ - как на общественном радио, так и на телевидении, - стараясь, чтобы их охват аудитории стал максимальным".

Главное направление борьбы с исчезновением языков - образование. В Парагвае к этому относятся со всей серьезностью, финансируя среди прочего разработку учебных пособий на языке мака и обучение ему детей во всех населенных пунктах, где он практикуется.

Ситуация с шипибо-конибо, одним из наиболее распространённых паноанских языков, на котором говорят в некоторых частях Перу и Бразилии, не столь радужная. Мать Кларисы Франко владеет им, но она сама - уже нет: "Оставляя наш язык вымирать, мы как бы убиваем себя сами, потому что человек не может жить вне культуры. А культура - это язык, традиции, знания о лекарственных растениях, наконец, которые мы рискуем потерять навсегда"...

Специалисты, а также представители коренных народов, призывают международное сообщество осознать масштаб проблемы и незамедлительно начать действовать. Они приводят в пример Бразилию, которая в противном случае к 2030 году рискует потерять треть из своих 180 языков.