Испания предлагала оплатить все расходы на включение трех своих региональных языков в разряд официальных в ЕС. Но министры по делам Европы посчитали, что было бы слишком дорого переводить на них союзные документы и выступления политиков.

Европейский cоюз не стал пока добавлять к своим 24 официальным языкам каталанский, галисийский и баскский. Это предлагал премьер-министр Испании, не получивший решающего преимущества на недавних выборах. Возможено, Педро Санчес хотел расположить к себе многочисленной электорат, говорящий на этих региональных языках.

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На встрече во вторник в Брюсселе министры по делам Европы посчитали, что было бы слишком дорого переводить ещё на три языка союзные документы и синхронно - выступления политиков.

Шведский министр Джессика Росвалл:

«Необходимо дополнительно изучить это предложение с юридической и финансовой точек зрения. Пока слишком рано говорить, какие последствия это будет иметь. В Евросоюзе есть несколько языков меньшинств, которые не являются официальными языками».

Население Каталонии - 8 млн человек - больше, чем в странах Балтии вместе взятых. Каталанский язык входит в число 15 самых распространённых в Евросоюзе. На нём говорит министр по европейским делам Финляндии Андерс Адлеркройц:

«Мы должны защищать языковое разнообразие Европейского Союза, а также осознавать последствия наших решений. Сегодня слишком рано принимать решение».

Мадрид предлагал оплатить все расходы на перевод трех языков в разряд официальных в ЕС. По испанской конституции они имеют полный статус в своих регионах. Почти все каталонцы, галисийцы и баски (кроме французских) говорят по-испански. Полиглотство широко распространено в Европе. Это считает полезным лингвист из Барселоны Поль Крус Короминас:

"Все носители мальтийского языка, который является официальным на острове, говорят по-английски. Все ирландцы говорят по-английски. То, что живых языков очень много, не является весомым аргументом против расширения списка официальных".

Благодаря этим мальтийцам и ирландцам английский остаётся официальным языком Евросоюза после того, как него вышла Великобритания. Более того, он служит средством общения для руководителей учреждений власти ЕС, которые в своих публичных выступлениях все же пытаются переходить на родные языки. Из-за этого лингвистического разнообразия Брюссель сравнивают с Вавилонской башней.

В 2013 году хорватский стал последним языком, получившим в ЕС статус официального.