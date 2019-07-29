Чемпионат мира по реслингу на больших пальцах

Небольшой городок Бекклс, что в Восточной Англии, принял у себя 11-ое по счёту мировое первенство по реслингу на больших пальцах.

Соревнование с участием 24 взрослых и восьми юных спортсменов прошло в субботу.

Согласно правилам, поединок длится три минуты. Проходит он на импровизированном "боксёрском мини-ринге" - деревянной доске диаметром несколько сантиметров, в которой проделаны отверстия для используемых в борьбе частей тела.

У мужчин обладателем самого сильного большого пальца в четвёртый раз подряд стал участник по имени Пол. А Джанет Коулман стала двукратной чемпионкой мира среди женщин.