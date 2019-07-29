Рим скорбит

Тысячи жителей итальянской столицы с цветами в руках простились с 35-летним служителем правопорядка, погибшим в Риме от рук двух американских туристов. Марио Рега Черчелло был похоронен в понедельник в родном городке у подножия Везувия. Итальянский полицейский погиб в ночь на пятницу в центре Рима в ходе полицейской спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

По версии следствия, двое американских туристов из Сан-Франциско 18-ти и 19-ти лет пытались купить кокаин. Вместо него дилер продал им обычные таблетки. Тогда молодые люди потребовали наркотик и деньги в обмен на украденную у него сумку. Они назначили дилеру встречу, на которой его сопровождали двое карабинеров в штатском, в том числе Марио Черчелло Рега. Запаниковав, один из подозреваемых нанёс последнему 11 ударов ножом, от которых полицейский скончался.

Проводить в последний путь молодого офицера пришли политические лидеры страны, среди них вице-премьеры Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо.