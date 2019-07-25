Красный, последний, уровень тревоги впервые за всю историю метеонаблюдений действует в четверг на территории 20 французских департаментов, расположенных на севере и северо-востоке страны. Эта беспрецедентная мера введена, поскольку разница между нормальной среднесуточной и нынешней аномальной температурой составляет более 15 градусов.

Столбик термометра должен подняться выше плюс 40 градусов по Цельсию, местами достигнув отметки в 43 градуса тепла. Метеорологи полагают, что нынешний погодный феномен по влиянию на жизнь и здоровье может привести к более тяжелым последствиям, чем жара 16-летней давности.

Как полагает старший синоптик МетеоФранс Патрик Галуа, "если сопоставить все факторы за историю наблюдений и замеров с 1947-го года, то мы увидим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось, и эта тенденция в будущем продолжится, у нас это не вызывает сомнений".

В Париже жара побьет очередной рекорд, предполагается, что в центре города будет не меньше 40 градусов тепла, та же картина будет в Лилле, Руане и Страсбурге.

Французы ищут спасение от июльского зноя Фото Рейтер

Схожая ситуация сложилась на большей части территории объединенной Европы - в Испании, Италии и ряде других стран.

Июльский зной, оказывая влияние на здоровье пожилых людей и маленьких детей, влияет и на экономику - убытки терпят хлеборобы, животноводы и виноделы.

От жары убытки несут сельхозпроизводители Фото Рейтер

Единственные, кто потирает руки, это производители льда, у которых сейчас завал заказов.

Смена погодных условий на большей части территории Франции ожидается в выходные.