Красная жара

Накануне Метеослужба Франции ввела последний, красный уровень тревоги, для четырех южных департаментов страны, в их числе такие популярные курортные, как Буш-дю-Рон , где расположен Марсель, Воклюз, где находится Авиньон, и Гар, куда стекаются желающие посмотреть на знаменитый римский амфитеатр Нима.

Эта мера предосторожности беспрецедентна, и используется потому, что температуры в пятницу должны превзойти все существующие рекорды, достигнув более, чем 40-градусной отметки.

Об этом говорит метеоролог Кристелль Робер: "Мы ожидаем, что будет не просто очень жарко, а исключительно, аномально жарко, температура может быть выше 44 градусов по шкале Цельсия".

В соседней с Францией Испании - также безоблачное небо и тоже исключительная даже для южного пиренейского королевства жара, в Мадриде столбик термометра, поднимающийся выше 41 градуса по Цельсию, и там также синоптики ввели красный уровень тревоги.

Во Франции в наступающие выходные практически на всей территории будет жарко, поэтому красный уровень мобилизации соответствующих служб действует до вечера воскресенья.