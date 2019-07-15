Согласуют ли "бэкстоп"?

Одной из главных проблем выхода Великобритании из ЕС остается пограничный режим между Северной Ирландией, которая входит в состав Великобритании, и Ирландской республикой.

Кен Мюррей, корреспондент Euronews: "Я стою на границе Северной Ирландии и Республики Ирландия. Белая линия находится в Соединенном Королевстве, а желтая - в Ирландской Республике. Великобритания планирует покинуть Евросоюз первого ноября. Если это будет выход без соглашения, весьма интересно, что появится на этом месте, между белой и желтой линиями. Ирландское правительство и Европейский союз поддерживают "бэкстоп", но против этого механизма выступают британские власти".

"Бэкстоп" позволит сохранить свободное перемещение людей, товаров и услуг между Северной Ирландией и Ирландской республикой.

Для фермеров, которые ежедневно по несколько раз пересекают границу, таких, к примеру, как Дамьен Макгиннити, "бэкстоп" - единственный из предложенных вариантов, который позволит его бизнесу оставаться прибыльным.

Дамьен Макгиннити, фермер: "Большинство жителей Северной Ирландии поддерживают "бэкстоп". Наша организация активно выступает за применение этого механизма. Мы приезжали в Брюссель, встречались с командой Барнье, с командой Верховстадта, Координационной группой, мы много раз беседовали с представителями Еврокомиссии и представителями ирландского правительства. Мы говорили им, что именно такое соглашение нам нужно".

Более 45 миллионов транспортных средств пересекли границу между Ирландией и Великобританией в прошлом году. Для компаний, которые занимаются транспортными перевозками, жизненно важно, чтобы граница оставалась открытой и после "брексита". Это поможет им сохранить бизнес.

Крис Слоуи, сотрудник транспортной фирмы: "Сейчас мы ведем дела как со странами континентальной Европы, так и с Великобританией. "Бэкстоп" нам нужен, чтобы оставаться рентабельными. Он дает свободу передвижения товаров".

Кен Мюррей, корреспондент Euronews: "Статус границы между Великобританией и Ирландией станет одной из главных тем переговоров в ближайшие недели".