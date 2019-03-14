Премьер Ирландии о "брексите": "неразбериха"

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в ходе телевизионного интервью отреагировал на итоги прошедшего в британской Палате общин голосования по вопросу «брексита» и возникшей в связи с этим ситуации: «Для всех, полагаю, очевидно, что ситуация быстро меняется и развивается, но мне представляется, что сейчас она несколько лучше, чем вчера. И думаю, что если бы некоторые из тех, кто призывал к "брекситу", были бы честными с другими и с самими собой, мы избежали бы подобной неразберихи».

В Ирландии многие внимательно следят за ходом событий. Своим мнением о происходящим поделились посетители одного из дублинских баров:

– Не пойму, как правительство может настолько плохо управлять. Последние два с половиной года они только этим и занимались, но до сих пор не понимают , что делают. Это было бы смешно, если бы не было столь ужасающе.

– Мы можем точно определить, чего хотим. А британский парламент не знает, чего хочет. Похоже, они знают, чего им не хочется, но чего хотят – они не знают.