"Шёлковый путь": в окрестностях Улан-Батора

Четвёртый этап ралли "Шелковый путь" прошёл в окрестностях столицы Монголии. Участники преодолели 470 километров спецучастка со стартом и финишем в Улан-Баторе.

Россиянка Анастасия Нифонтова попала в серьёзную аварию. В ожидании медицинского вертолета ей держал капельницу руководитель гонки Владимир Чагин. На бивуаке Нифонтовой диагностировали перелом ключицы. Гонщица заявила, что попробует взять реванш в следующем году.

У мотоцикла Кевина Бенавидеса вышел из строя передний тормоз, что стоило аргентинцу первого места в общем зачете. Теперь гонщику предстоит найти способ самостоятельно устранить неполадку.

Сэм Сандерленд первым финишировал в Улан-Баторе и вышел в лидеры в общем зачёте мотоциклистов.

В категории внедорожников двойную победу одержали пилоты Тойоты. Нассер Аль-Аттия сохранил за собой первую позицию и на этапе, и в общем зачете, а его товарищ по команде голландец Эрик ван Лун впервые за гонку финишировал вторым.

Пилоты высоко оценили дорожную книгу - документ, по которому гонщики преодолевают дистанцию, удостоился восторженных отзывов и от ван Луна, и от Дениса Кротова.

Для команды "КАМАЗ-мастер" день сложился неудачно. Три экипажа синей армады были вынуждены дважды останавливаться для замены колёс, а меньше всех повезло Андрею Каргинову: ему пришлось ещё четыре раза доливать воду в разбитый радиатор. Избежал проколов только грузовик Сергея Куприянова, который и оказался на этом этапе лучшим из россиян. В итоге победу праздновала команда МАЗ: первым финишировал Сергей Вязович, вторым стал Александр Василевский, а третьим Алексей Вишневский.

Следующий этап уведет караван дальше на юг. Через 337 километров спецучастка "Шелковый путь" доберется до города Мандалгоби.