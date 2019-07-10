Спорт

"Шёлковый путь": в окрестностях Улан-Батора

 Euronews 
"Шёлковый путь": в окрестностях Улан-Батора
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Четвёртый этап ралли "Шелковый путь" прошёл в окрестностях столицы Монголии. Участники преодолели 470 километров спецучастка со стартом и финишем в Улан-Баторе.

Россиянка Анастасия Нифонтова попала в серьёзную аварию. В ожидании медицинского вертолета ей держал капельницу руководитель гонки Владимир Чагин. На бивуаке Нифонтовой диагностировали перелом ключицы. Гонщица заявила, что попробует взять реванш в следующем году.

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Anastasia Nifontova went off the race. Russian rider got into a mud hole and fell off the bike. She was delivered into the hospital by helicopter right away, where she got all necessary help. ⠀ After medicals she went out to the press and commented on the situation. Despite the fact that the roadbook was described in details she lost attention for a moment and got into trouble. ⠀ Anastasia broke collarbone and is out of danger. We wish Anastasia @nifontova13 to get well soon. ⠀ #SilkWayRally2019 #SWR2019 #SWR_moto ⠀ Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова упала в районе 253 километра спецучастка. Настю вертолётом эвакуируют в госпиталь – медики подозревают перелом ключицы. Гонщицу в сознании доставили в госпиталь на бивуаке, где ей была оказана необходимая медицинская помощь, после чего гонщица вышла к прессе. ⠀ Анастасия Нифонтова: «Где-то километров через 10 после зоны дозаправки я так увлеклась пилотированием по этим ходовым дорожкам, что по собственной вине прозевала в дорожной книге пометку "Яма 3". На середине дороги оказалась приличная промоина со стеночкой и я на всем ходу, успев только чуть-чуть приподнять мотоцикл, ударилась в эту стенку низом мотоцикла и меня оттуда катапультировало… ⠀ Вот тут медики мне все повреждения осмотрели, кстати говоря, тут отличный медицинский пункт – тут есть рентген, УЗИ. Меня осмотрели и установили, что сломана ключица. Поэтому придется мне её каким-то образом чинить уже в Москве – необходимость операции установим уже не в полевом госпитале, но это гонки. Для меня это первое большое соревнование, на котором я не финиширую. Остальные гонки я как-то доезжала, а вот сейчас что-то не пошло. Видимо придется брать реванш в следующем году». ⠀ 📆 6-16 July, 2019 🇷🇺 Russia 🇲🇳 Mongolia 🇨🇳 China #FIM #FIMCrossCountry #Toyota

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У мотоцикла Кевина Бенавидеса вышел из строя передний тормоз, что стоило аргентинцу первого места в общем зачете. Теперь гонщику предстоит найти способ самостоятельно устранить неполадку.

Сэм Сандерленд первым финишировал в Улан-Баторе и вышел в лидеры в общем зачёте мотоциклистов.

В категории внедорожников двойную победу одержали пилоты Тойоты. Нассер Аль-Аттия сохранил за собой первую позицию и на этапе, и в общем зачете, а его товарищ по команде голландец Эрик ван Лун впервые за гонку финишировал вторым.

Пилоты высоко оценили дорожную книгу - документ, по которому гонщики преодолевают дистанцию, удостоился восторженных отзывов и от ван Луна, и от Дениса Кротова.

Для команды "КАМАЗ-мастер" день сложился неудачно. Три экипажа синей армады были вынуждены дважды останавливаться для замены колёс, а меньше всех повезло Андрею Каргинову: ему пришлось ещё четыре раза доливать воду в разбитый радиатор. Избежал проколов только грузовик Сергея Куприянова, который и оказался на этом этапе лучшим из россиян. В итоге победу праздновала команда МАЗ: первым финишировал Сергей Вязович, вторым стал Александр Василевский, а третьим Алексей Вишневский.

Следующий этап уведет караван дальше на юг. Через 337 километров спецучастка "Шелковый путь" доберется до города Мандалгоби.