"Шёлковый путь": в окрестностях Улан-Батора

View this post on Instagram

Anastasia Nifontova went off the race. Russian rider got into a mud hole and fell off the bike. She was delivered into the hospital by helicopter right away, where she got all necessary help. ⠀ After medicals she went out to the press and commented on the situation. Despite the fact that the roadbook was described in details she lost attention for a moment and got into trouble. ⠀ Anastasia broke collarbone and is out of danger. We wish Anastasia @nifontova13 to get well soon. ⠀ #SilkWayRally2019 #SWR2019 #SWR_moto ⠀ Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова упала в районе 253 километра спецучастка. Настю вертолётом эвакуируют в госпиталь – медики подозревают перелом ключицы. Гонщицу в сознании доставили в госпиталь на бивуаке, где ей была оказана необходимая медицинская помощь, после чего гонщица вышла к прессе. ⠀ Анастасия Нифонтова: «Где-то километров через 10 после зоны дозаправки я так увлеклась пилотированием по этим ходовым дорожкам, что по собственной вине прозевала в дорожной книге пометку "Яма 3". На середине дороги оказалась приличная промоина со стеночкой и я на всем ходу, успев только чуть-чуть приподнять мотоцикл, ударилась в эту стенку низом мотоцикла и меня оттуда катапультировало… ⠀ Вот тут медики мне все повреждения осмотрели, кстати говоря, тут отличный медицинский пункт – тут есть рентген, УЗИ. Меня осмотрели и установили, что сломана ключица. Поэтому придется мне её каким-то образом чинить уже в Москве – необходимость операции установим уже не в полевом госпитале, но это гонки. Для меня это первое большое соревнование, на котором я не финиширую. Остальные гонки я как-то доезжала, а вот сейчас что-то не пошло. Видимо придется брать реванш в следующем году». ⠀ 📆 6-16 July, 2019 🇷🇺 Russia 🇲🇳 Mongolia 🇨🇳 China #FIM #FIMCrossCountry #Toyota