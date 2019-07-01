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Срочная новость

Срочная новость

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Гонки на офисных креслах

Офисное кресло на колесиках - не только удобный предмет мебели. Для сотрудников компаний Мурманска это еще и прекрасное средство передвижения. Несмотря на дождь, десятки человек приняли в прошедших в городе гонках на стульях, которые хотя бы год до того прослужили в одном из местных офисов. В каждой команде - 3 человека. Желательная экипировка - перчатки, каска и безграничная фантазия. Задача - показать лучшее время на дистанции в 40 метров. Нынешний рекорд мурманчан - 15,65 секунд. Победители получили памятные призы - кепки и чашки.

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Гарри и Меган сходили на бейсбольный матч

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Гарри и Меган сходили на бейсбольный матч и получили подарки для Арчи

Принц Гарри и Меган Маркл оставили дома маленького Арчи и вдвоем сходили на матч американских бейсбольных команд "Рэд Сокс" и "Янкис". Игроки подарили герцогу и герцогине фирменные футболки команд с именем Арчи.