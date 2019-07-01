Гонки на офисных креслах

Офисное кресло на колесиках - не только удобный предмет мебели. Для сотрудников компаний Мурманска это еще и прекрасное средство передвижения. Несмотря на дождь, десятки человек приняли в прошедших в городе гонках на стульях, которые хотя бы год до того прослужили в одном из местных офисов. В каждой команде - 3 человека. Желательная экипировка - перчатки, каска и безграничная фантазия. Задача - показать лучшее время на дистанции в 40 метров. Нынешний рекорд мурманчан - 15,65 секунд. Победители получили памятные призы - кепки и чашки.