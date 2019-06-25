Брюссель изнывает от жары из-за субтропической воздушной массы. Во вторник термометры зафиксировали в бельгийской столице 33 градуса по Цельсию. Местные жители и туристы стараются держаться поближе к воде: кто-то купается в городских фонтанах, кто-то не переставая наполняет бутылку с водой. Некоторые гости Брюсселя решили совместить приятное с полезным и нажимают на местное пиво. Другие следуют рекомендациям правительства Валлонии: не употреблять алкоголь, пить как можно больше воды, закрывать шторы и ставни в помещениях на солнечной стороне, носить головной убор. Уровень загрязнения воздуха в Брюсселе из-за жары также увеличился, заявили в правительстве, но пока не превысил 180 микрограммов на кубический метр.