Fulu Muziki – "музыка из мусора"

Fulu Muziki – музыкальная группа, участники которой проводят столько же времени на свалках в Киншасе, сколько на репетициях своих песен. Их необычного вида инструменты сделаны из обнаруженных среди мусора предметов, а название группы на местном языке лингала означает «музыка из мусора». Свои костюмы музыканты также делают из материалов, найденных на свалках. Такой подход и особое звучание делают группу по-настоящему уникальной, и число поклонников творчества Fulu Muziki быстро растёт.