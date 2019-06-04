Минобороны РФ испытали новую ракету системы ПРО

Минобороны РФ провело испытания новой ракеты системы противоракетной обороны. Запуск проходил с казахстанского полигона Сары-Шаган. На этом полигоне, как ранее пояснили в Воздушно-космических силах РФ, проводятся как пуски стоящих на вооружении ракет ПРО для подтверждения их характеристик, так и испытываются новые противоракеты ближнего действия.

Как сообщил заместитель командира соединения ПРО ВКС РФ полковник Владимир Сергиенко, слова которого привели в ведомстве, "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".