Видео. Мексика отмечает Синко де Майо — День победы при Пуэбле

Сотни людей, одетых в форму солдат обеих сторон, отмечали в воскресенье годовщину победы мексиканских войск над вторгшимися в 1862 году французами в битве при Пуэбле.

Реконструкция боя, проводившаяся в Мехико в течение многих лет в популярном районе, стала мероприятием, передающимся из поколения в поколение.

Хотя большинство жителей в целом играют роль солдат, есть и исторические личности, такие, как генерал Игнасио Сарагоса, роль которых передаётся по наследству.

"Мой отец был этим персонажем 29 лет, он умер 3 года назад в результате пандемии, - сказал Авраам Эсекьель Ариста. - Я унаследовал эту роль с большой гордостью, с огромной радостью, но, прежде всего, с большой ностальгией и воспоминаниями о его имени".

Для 67-летнего Хорхе Арриаги, который посвятил этой деятельности более 35 лет, участие в реконструкции приносит большое счастье.

"Эти традиции нам оставили наши бабушки и дедушки, - говорит он. - Мы с самого раннего возраста начали участвовапть в этой реконструкции".