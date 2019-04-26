Бразилия: коренные народы против президента

Песни и пляски, разноцветье национальных костюмов - на эспланаде министерств в столице Бразилии третий день продолжаются протесты защитников прав коренных народов страны, разбивших здесь палаточный городок.

Тысячи демонстрантов заявляют, что правое правительство президента Жаиро Больсонару попирает права коренных народов на землю и сохранение культурных ценностей.

Раони Метуктире, лидер бразильского народа каяпо, заявил, что они "будут бороться до конца".

Ожидается, что протесты будут набирать силу: после избрания Больсонару главой государства число членов Совета коренных народов увеличилось в полтора раза, и они сейчас обладают большей политической силой.