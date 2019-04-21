Протесты против ГЭС: есть пострадавшие

Не менее 27 человек пострадали в результате столкновений грузинской полиции с жителями Панкисского ущелья. Несколько сотен человек вышли на акцию протеста утром в воскресенье. Ситуация накалилась, стражи порядка использовали резиновые пули и слезоточивый газ; манифестанты подожгли полицейский автомобиль и экскаватор.

Жители Панкисского ущелья выступают категорически против возведения ГЭС «Хадори 3» на реке Алазани. Из-за протестов строительство откладывается уже больше года.