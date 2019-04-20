Немцы выиграли чемпионат по марблс

Немецкая команда 1st MC Erzgebirge выиграла титул чемпиона мира в марблс, обыграв бывших чемпионов Black Dog Boozers со счетом 39–0. Немецкая команда завоевала свой седьмой титул за последние 13 лет. Чемпионат проходил в английском городе Кроли.

Утверждается, что в Западном Сассексе играли в игру с разноцветными стеклянными шариками сотни лет. Существует несколько видов игры в марблс. Один из них заключается в вычерчивании круга на песке, куда помещаются несколько шариков. Цель каждой команды - выбить своими марблами те, которые находятся в круге. Чтобы решить, кто начинает игру, капитан каждой из команд держит на кончике носа шарик. Начинает игру тот, чей шарик упал на игровую поверхность ближе к краю очерченного круга.

Побеждает первая команда, набравшая 25 очков.